Ким насправді є масовка на фото з Путіним? Програма розпізнавання облич розкрила оточення президента РФ

Січень, 08 в 18:39

Користувачі у соціальних мережах звернули увагу на жінку, яка стояла біля диктатора Володимира Путіна під час новорічного звернення до росіян, і могла бути акторкою або співробітницею ФСО. Вона вражала схожістю з іншою жінкою, яку раніше помічали на заходах з Путіним.

Служба BBC вирішила перевірити, чи справді це одна й та ж людина за допомогою програмного забезпечення для розпізнавання облич.

Диктатор неодноразово позував на заходах поруч із людьми, які були не тими, ким здавалися. Розслідування Російської служби BBC у 2020 році виявило, що на деяких заходах із Путіним випадкові люди виявилися місцевими чиновниками.

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Білявка

Публікації у соціальних мережах та на The Sun і Daily Mail припускали, що жінка з білявим волоссям грала різних персонажів на кількох попередніх заходах з Путіним, як-от риболовля в 2016 році та церковна служба в 2017-му. Українські ЗМІ, стверджують, що вона може бути співробітницею Федеральної служби охорони Росії (ФСО).

За допомогою комп’ютерної програми журналісти порівняли обличчя жінки з новорічного звернення та з зображеннями жінки 2016 і 2017 років. Програма показала низький результат збігу 29% та 28% відповідно.

— Зазвичай для виявлення ідентичності має бути показник схожості у 75% або вище, – каже професор Хассан Угайл, директор Центру візуальних обчислень Бредфордського університету.

А ось порівняння знімків з 2016 та 2017 років дали 99,1% збігу, що переконливо вказує на те, що обидва зображення належать одній людині.

Цю жінку в російських ЗМІ називали Ларисою Сергухіною. Обидва заходи, на яких вона з’явилася, відбулися в Новгородській області, де вона є депутатом регіонального парламенту путінської партії Єдина Росія. Під час перевірки схожості фото жінки з човна та портрету Сергухіної з вечірки в інтернеті схожість показала 99,8%.

Жінку на новорічному зверненні російські ЗМІ назвали Анною Сидоренко, капітаном і військовим лікарем. Порівняння її обличчя на новорічному заході із зображенням, взятим із відеоінтерв’ю, опублікованого на сайті російської газети Известия, показало 99,5% відповідності.

Її ім’я також фігурує в оприлюдненому українськими спецслужбами списку військовослужбовців російського військового полку.

Рибалки

Команда BBC також дослідила твердження про групу чоловіків у рибальському спорядженні, сфотографованих поруч із Путіним на човні в 2016 році. Ці ж особи, ймовірно, були на фото з церковної служби 2017 року.

Порівняння облич чоловіків на човні з обличчями у церкві дало понад 99% збігу для всіх чотирьох чоловіків.

Ці особи працювали в Новгородській області, і принаймні троє з них були рибалками.

Олексій Ляшенко (1) – лідер рибальської бригади, зображеної разом з Путіним.

Євген Ляшенко (5) – син Олексія. Його також названо членом тієї ж команди. І Олексій, і Євген мають акаунти в соціальних мережах, які підтверджують, що вони батько і син.

BBC стверджує, що згідно з цими даними, бригада входить до складу місцевого агроконгломерату Єврохімсервіс, заступником гендиректора якого є Лариса Сергухіна (3).

Сергія Александрова (2) російські ЗМІ називають рибалкою. Команда BBC також знайшла його профіль у соцмережі, на якому він зображений на човні в одязі рибалки.

Профіль людини з номером 4 журналісти не виявили у соціальних мережах, але знайшли акаунт чоловіка зі схожою зовнішністю. Під ним є коментар користувача: Як усе пройшло з Путіним? і відповідь: Він кілька разів зустрічався з Путіним на роботі в Новгороді.

На іншому зображенні, опублікованому в інтернеті, стверджується, що двоє цих рибалок також зустрічалися з Путіним під виглядом фермерів у Ставропольському краї. Але якщо порівняти обличчя фермерів з двома рибалками, програма розпізнавання облич показує менше 8% схожості.

Продавчиня морозива

Окрім цих людей відомим прикладом є ще продавчиня морозива з фото під час авіашоу у 2017 та 2019 роках.

На фото портрет жінки зроблений у профіль має нижчу роздільну здатність, що робить розпізнавання обличчя ненадійним, тому ВВС не змогли точно оцінити зображення.

Однак журналісти знайшли на російському ТБ у 2019 році інтерв’ю з жінкою, яка заявила, що вона продавчиня морозива, яка обслуговувала президента на обох заходах. Це цілком може бути та сама людина, адже вона брала участь в тому ж авіашоу, яке Путін відвідав двічі.

Були також припущення, що “продавчиня морозива” позувала як співробітниця російської авіакомпанії Аерофлот, але програма з розпізнавання облич не могла надійно підтвердити схожість облич у цьому випадку.

У травні були також припущення, що поранений солдат, з яким Путін зустрівся під час візиту у лікарню, раніше фігурував на фото з ним на заводі. Однак, комп’ютерна програма показала лише 25% схожості, що не є достатнім для збігу зображень.