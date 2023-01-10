Січень, 10 в 12:58

Росія планує провести чергову хвилю мобілізації в січні 2023 року. Агресор готується до наступу, оскільки хоче захопити нові території України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, Москва може оголосити мобілізацію 15 січня.

– Росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак Збройні сили України готові до відбиття наступу і водночас до подальшого визволення української землі, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив представник ГУР Андрій Черняк, РФ, безумовно, прагне захопити нові території нашої держави. Водночас агресор уже почав усвідомлювати, що програє.

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Саме тому окупанти зводять фортифікаційні споруди у Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини та на півночі тимчасово окупованого Криму.

– Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії, і вони вже там будують оборонні споруди, – пояснив Черняк.

Він запевнив, що нова хвиля мобілізації в РФ не завадить українській армії проводити наступальні операції.

Черняк наголосив, що зараз не можна розкривати плани щодо майбутнього наступу ЗСУ. Водночас є завдання верховного головнокомандувача та плани українських захисників по визволенню територій України.

Нещодавно в ГУР повідомляли, що Росія планує мобілізувати до 500 тис. осіб у січні на додаток до 300 тис., які були призвані восени. Це є свідченням того, що Кремль не хоче закінчувати війну.

Є інформація, що РФ хоче мобілізувати випускників шкіл на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Джерело: ГУР Міноборони України