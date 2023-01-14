Січень, 14 в 7:21

Власник приватної військової компанії (ПВК) Вагнер Євген Пригожин хоче використати перемогу у Соледарі як інструмент для підняття свого авторитету в Росії.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Також згадка найманців Вагнера у зведеннях міноборони РФ свідчить про зміцнення Пригожина як вирішального учасника війни.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Пригожину потрібна була перемога в Соледарі, щоб довести Путіну, що його сили кращі за регулярну армію.

У ISW вважають, що Путін може потурбуватися про формування лояльних до міноборони РФ військових блогерів, щоб перешкоджати зусиллям Пригожина самоствердитися. Раніше власник ПВК неодноразово критикував міноборони РФ та ведення боїв в Україні.

– Путін може спробувати налагодити зв’язки з податливими до Кремля блогерами, щоб направити їх засоби масової інформації проти зусиль Пригожина, які завдають шкоди репутації Путіна в російському інформаційному просторі, – зазначають аналітики.

Раніше в ISW заявили, що призначення Валерія Герасимова на посаду командувача об’єднаного угруповання військ РФ в Україні свідчить про плани російського диктатора Володимира Путіна відновити наступальні операції у 2023 році, а також має частково політичне рішення.

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