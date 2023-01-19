Дуже ризикують – розвідка Британії про намір РФ перекинути до України танки Т-14
Росія, імовірно, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 Армата в Україні.
Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 19 січня.
В британському оборонному відомстві зауважили, що ще 23 грудня 2022 року ці танки було помічено на полігоні на Півдні Росії, що вважається місцем, яке РФ використовує перед розгортанням операцій в Україні.
Знімки, до слова, з’явилися після того, як проурядові російські ЗМІ заявили про підготовку до розгортання Т-14.
Однак, наголошують британські розвідники, досі не зрозуміло, чи перемістила Росія цей вид танків до України.
Водночас у розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що будь-яке розгортання Т-14 буде надто ризикованим рішенням для Росії.
– 11 років розробки програми супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про проблеми з виробництвом, – нагадують історію з російськими танками Т-14 в британській розвідці.
До того ж, стверджують в оборонному відомстві, для Росії додатковим викликом є налагодження логістичного ланцюга для роботи з Т-14, тому що він більший та важчий, ніж для інших російських танків.
– Якщо Росія розгорне Т-14, то, очевидно, це буде зроблено, перш за все, задля досягнення пропагандистських цілей, – певні британські розвідники.
А все тому, що виробництво Т-14 навряд чи є більшим, ніж десятки одиниць, тож малоймовірно, що російські командири кинуть цю техніку в бій.
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