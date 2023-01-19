Дуже ризикують – розвідка Британії про намір РФ перекинути до України танки Т-14

Січень, 19 в 10:55

Росія, імовірно, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 Армата в Україні.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 19 січня.

В британському оборонному відомстві зауважили, що ще 23 грудня 2022 року ці танки було помічено на полігоні на Півдні Росії, що вважається місцем, яке РФ використовує перед розгортанням операцій в Україні.

Зараз дивляться

Знімки, до слова, з’явилися після того, як проурядові російські ЗМІ заявили про підготовку до розгортання Т-14.

Однак, наголошують британські розвідники, досі не зрозуміло, чи перемістила Росія цей вид танків до України.

Водночас у розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що будь-яке розгортання Т-14 буде надто ризикованим рішенням для Росії.

– 11 років розробки програми супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про проблеми з виробництвом, – нагадують історію з російськими танками Т-14 в британській розвідці.

До того ж, стверджують в оборонному відомстві, для Росії додатковим викликом є налагодження логістичного ланцюга для роботи з Т-14, тому що він більший та важчий, ніж для інших російських танків.

– Якщо Росія розгорне Т-14, то, очевидно, це буде зроблено, перш за все, задля досягнення пропагандистських цілей, – певні британські розвідники.

А все тому, що виробництво Т-14 навряд чи є більшим, ніж десятки одиниць, тож малоймовірно, що російські командири кинуть цю техніку в бій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.