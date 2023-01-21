The Sun з посиланням на розвідку США назвала нові цифри втрат Росії у війні в Україні

За даними розвідки Сполучених Штатів, втрати Росії в Україні досягли цифри у 188 тис. осіб. Про це повідомляє британська газета The Sun.

Зазначається також, що російські окупанти втратили 2 тис. танків – техніку було знищено або захоплено українською армією.

Нову цифру російських втрат озвучили під час вчорашньої зустрічі міністрів держав на авіабазі Рамштайн у південній Німеччині.

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Ця цифра значно більша, ніж озвучені наприкінці минулого року міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 100 тис. вбитих, поранених або дезертированих солдатів РФ

Високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що Росія зазнала “величезної кількості втрат”, але не оприлюднив публічно точну цифру.

Відповідаючи на запитання про втрати росіян, він сказав, що кількість жертв зараз “значно перевищує 100 тис.”.

— У них (росіян, – Ред.) дійсно багато втрат.. Я б сказав, що значно більше ніж 100 тис., – сказав Міллі.

Величезні та “вражаючі”, як пише видання, втрати серед росіян підтвердили The Sun джерела в обороні.

Також повідомляється, що під час свого виступу на авіабазі Рамштайн Міллі зазначив, що російські окупанти “зазнали величезної кількості втрат серед своїх військових, включаючи військових і найманців Вагнера”.