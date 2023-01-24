Герасимов нав’язує свою волю: у РФ звільнили одного з командувачів армії РФ

Січень, 24 в 12:26

У Росії, імовірно, звільнили з посади одного з ключових оперативних командувачів армії РФ в Україні генерала-полковника Михайла Теплинського.

Така інформація є в розпорядженні розвідки Міноборони Великої Британії.

За даними оборонного відомства, Теплинський був офіцером на місці, відповідав за відносно успішне відведення військ РФ із заходу Дніпра в листопаді 2022 року.

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За це його відзначили в РФ як здібного та прагматичного командира.

Нині достеменно невідомо, чи Теплинський все ще очолює повітряно-десантні війська РФ.

Британським розвідникам видається дуже реалістичним, що Теплинського могли звільнити після дискусій щодо завдань, які ставили перед повітряно-десантними військами.

До слова, останніх часто використовували для наземного стримування, що традиційно мала б робити механізована піхота.

– Звільнення Теплинського, імовірно, є ще одним симптомом тривалих розбіжностей у російській верхівці, оскільки генерал Валерій Герасимов намагається нав’язати власну волю щодо ведення війни проти України, – зазначають у британській розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Герои страны