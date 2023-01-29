У Росії з 1 вересня вчитимуть школярів стріляти з автоматів та кидати гранати

Із 1 вересня 2023 року базова військова підготовка стане обов’язковою частиною навчальної програми російських шкіл.

Школярів навчатимуть поводженню з автоматами серії АК та ручними гранатами.

Навчальний модуль у межах курсу Основи безпеки життєдіяльності передбачатиме також підготовку до стройового вишколу та використання засобів індивідуального захисту.

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Зауважимо, що нововведення в перспективі стосуватимуться також студентів вищих навчальних закладів, адже ще в грудні Міністерство науки та вищої освіти РФ анонсувало програму Основи військової підготовки.

Такі російські ініціативи, наголошують у розвідці Міністерства оборони Великої Британії, є свідченням дедалі більш мілітаризованої атмосфери в Росії під час війни проти України.

– Крім того, імовірно, це така собі навмисна згадка про Радянський Союз, адже подібне навчання в школах було обов’язковим до 1993 року, – вважають британські розвідники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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