Лютий, 13 в 21:11

Російського генерала Володимира Макарова знайшли застреленим у власному заміському будинку через декілька тижнів після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін звільнив його з посади заступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом.

Ймовірно, 67-річний генерал-майор міг скоїти самогубство, припускають російські видання.

Повідомляється, що він керував придушенням опонентів російського президента, а також журналістів, яких вважали ворожими до Кремля.

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Минулого місяця Путін видав указ про звільнення Макарова, однак причини його вчинку досі залишаються незрозумілими.

Дружина Макарова Валентина перебувала з чоловіком на дачі в підмосковному селі Голіково вранці 13 лютого, коли почула постріл. За деякими даними, неподалік було знайдено предмет, схожий на мисливську рушницю або пістолет.

Його дружина викликала родичів і швидку медичну допомогу, але лікарі не змогли врятувати Макарова. Сім’ю загиблого генерала допитує слідчий комітет Росії.

За неофіційною інформацією, Макаров перебував у глибокій депресії після звільнення, але невідомі причини його усунення з посади.