Лютий, 21 в 18:59

Російські окупанти обговорюють розстріл військового командування РФ через невдачі на фронті в Україні.

Про це свідчить перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

ГУР вдалося перехопити телефонну розмову російського диверсанта, одного з колишніх ватажків терористичного формування “ДНР”, підполковника військової розвідки РФ Ігоря Безлера з кадровим співробітником ФСБ на ім’я Андрій.

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Судячи з розмови, вони покладають відповідальність за небоєздатність армії РФ саме на російське військове керівництво.

Під час переговорів бойовик Безлер заявив, що для вирішення ситуації потрібно спочатку розстріляти міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а за ним командувача окупаційними військами в Україні, керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

– Спочатку потрібно розстріляти Шойгу, за ним Герасимова, потім половину вашого ФСБ повісити… Ось тоді почнемо воювати, – заявив бойовик, додавши, що нічого не зміниться, “поки ці довбо**би при владі”.

Співробітник ФСБ у відповідь нагадав про недалекоглядність вищого військового керівництва РФ. Він заявив, що для чиновників російського Міноборони будь-які маневри українських військових є “вищою математикою”.

Крім того, працівник ФСБ назвав “тупими” військове керівництво Росії – Шойгу та Герасимова, а також російського диктатора Володимира Путіна.

– Так само тупий наш президент, йоржик з вусами Пєсков. Такий же дебіл, як і Медвєдєв: грошей немає, але ви тримайтеся. Та у нас керівництво – дебіли, – повідомив ФСБшник.

Варто зазначити, що в Україні Безлер обвинувачується в організації та вчиненні жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного з умисним вбивством.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін нещодавно змінив командувача окупаційними військами в Україні, призначивши керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова замість Сергія Суровікіна.

Джерело: ГУР Міноборони України