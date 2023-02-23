Лютий, 23 в 18:59

Ізольований від усіх російський диктатор Володимир Путін готував повномасштабне вторгнення в Україну потай від свого оточення, чим викликав невдоволення у власних еліт.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times.

– Все вище керівництво Кремля дізналося про вторгнення лише тоді, коли побачило, як Путін оголосив про “спеціальну військову операцію” по телебаченню того ранку, – йдеться у повідомленні.

Після цього російські олігархи зібрались в Кремлі. Зазначається, що вони були дуже розгублені і один з них запитав міністра закордонних справ Сергія Лаврова, як Путін міг спланувати таке масштабне вторгнення в такому вузькому колі, що більшість високопосадовців Кремля, економічного кабінету та її бізнес-еліти навіть не могли у це повірити.

Зараз дивляться

– У нього є три радники. Іван Грозний. Петро Перший. І Катерина Велика, – сказав у відповідь Лавров.

Колишній високопоставлений російський чиновник підкреслив, що у кривавій війні Путіна “все пішло жахливо не так”. Він стверджує, що ідея “не полягала в тому, щоб загинули сотні тисяч людей”.

– Згідно з планом вторгнення Путіна, російські війська мали захопити Київ за лічені дні в результаті блискучого, порівняно безкровного бліцкригу. Натомість війна виявилася для Росії болотом історичних масштабів, – зазначає видання.

І навіть після того, як величезна ціна російського вторгнення стала очевидною для Путіна, він як ніколи залишився сповненим довести справу до кінця.

Так, російський диктатор шукає все нові й нові аргументи для виправдання військовий дій. Він наполягає на тому, що в нього не було іншого вибору, окрім як продовжити вторгнення будь-якими засобами.

Колишній урядовець додав, що Путін сказав близьким до нього людям, що “виявляється, ми були абсолютно не готові”.

– В армії безлад. Наша промисловість у безладі. Але добре, що ми дізналися про це саме зараз, а не тоді, коли НАТО вторгнеться до нас, – цитує ексурядовець РФ очільника Кремля.

Люди, що знайомі з Путіним, описують його як лідера, який став ще більш ізольованим з початком війни.

– Сталін був лиходієм, але хорошим менеджером, тому що його не можна було обдурити. Але ніхто не може сказати Путіну правду. Люди, які нікому не довіряють, починають довіряти дуже невеликій кількості людей, які їм брешуть, – сказало джерело видання.

Повідомляється, що ізоляція російського диктатора поглибилась за час пандемії коронавіруса – він став значною мірою відрізаний від порівняльно ліберальних, прозахідно налаштованих довірених осіб, що були на зв’язку з ним раніше.

Натомість, перші кілька місяців у своїй резиденції на Валдаї він провів з олігархом Юрієм Ковальчуком, який надихнув його на роздуми про “історичну місію” утвердження величі Росії, подібно до дій Петра Великого.

Коли ж Володимир Путін почав розробляти плани можливого вторгнення, його кум Віктор Медведчук наполегливо стверджував, що українці зустрічатимуть війська РФ з розпростертими обіймами.

Згідно однієї з частин плану було передбачене залучення президента-втікача Віктора Януковича, який мав виступити з відеозверненням, що надало б Медведчуку легітимності на управління Україною за російської “підтримки”.

Поки війна продовжує розпалюватись, Путін почав усвідомлювати масштаби прорахунків. Це спонукає його шукати більше інформації від людей на нижчих рівнях.

Так, іноді Путін використовував інформацію від своїх неофіційних каналів для того, щоб публічно підставляти високопоставлених чиновників під удар.

Однак новоявлений скептицизм Путіна не обмежується його небажанням визнати, що вторгнення було помилкою.

Частина ліберальних чиновників, що виступають проти війни, намагаються переконати його зупинитись, вказуючи на шкоду від санкцій для російської економіки.

Проте Путін стверджує, що вже прорахував усі витрати, хоча РФ “платить величезну ціну”. За його словами, те, наскільки це може бути важко, спершу було “недооцінено”.