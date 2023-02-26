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Факти / Світ / Росія

Путін помре або від старості, або – з кулями у спині – Daily Express

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін не відмовиться від влади до кінця життя, тож, ймовірно, помре на посаді або від старості, або ж – з кулями у спині.

Таку думку висловив російський фахівець з корупції Нейта Сіблі.

– Ми можемо передбачити з більшою впевненістю те, що, на відміну від багатьох багатих росіян, Путін не планує мирно усамітнитися в особняку на Французькій Рив’єрі зі своїми коханками, — зазначив експерт.

Хоча Путін є одним із найбагатших людей у світі, володіючи активами на суму 170 мільярдів фунтів, для нього важливішим за предмети розкоші є влада та контроль.

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– Він уважно спостерігав за тим, як інші колишні радянські лідери намагалися вирватися із авторитарних режимів — і як вони зазнали невдачі. Те, які предмети розкоші можна купити, маючи величезні багатства, з роками стало для Путіна менш важливим, ніж те, кого і що ти можеш контролювати, — вважає Сіблі.

Проте він зазначив, що довкола Путіна чимало тих, хто бажає йому іншої долі.

– Інші з власними амбіціями, можливо, хотіли б бачити, як його позбавляють влади, як він гниє у камері або висить на ліхтарному стовпі. Яким би не було його майбутнє, все менш імовірно, що воно буде хепі-ендом, — каже експерт.

Джерело: Daily Express
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