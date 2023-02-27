Виявляє цілі до 650 км: що відомо про пошкоджений літак РФ А-50У у Мачулищах
26 лютого внаслідок вибухах на аеродромі у Мачулищах у Білорусі, за неофіційними даними, було пошкоджено російський літак А-50У. Про його характеристики та особливості – читайте далі у матеріалі.
Характеристики
А-50 – радянський та російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. У літаку може розміщуватись 5-10 членів екіпажу.
Технічні характеристики:
- Довжина: 48,27 м
- Розмах крила: 50,5 м
- Висота: 14,8 м
- Площа крила: 300 м²
- Злітна вага: 190 000 кг
- Об’єм палива: 109 480 л
Літні характеристики:
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- Крейсерська швидкість: 800 км/год
- Практична дальність: 7500 км
- Довжина розбігу: 1540 м
- Довжина пробігу: 1050 м
- Тривалість польоту: 9,3 год (максимальна без дозаправки)
- Тягоозброєність : 0,34 кгс/кг
Функції А-50
А-50 може застосовуватися для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей.
Літак здатен виявити повітряні цілі на дальності:
- бомбардувальники: до 650 км
- винищувачі: 300 км
- крилаті ракети: 215 км
Крім того, А-50 має такі функції:
- оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів ПС про повітряну та надводну обстановку;
- управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі;
- бути повітряним командним пунктом.
Фото: Wikipedia