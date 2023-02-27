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Виявляє цілі до 650 км: що відомо про пошкоджений літак РФ А-50У у Мачулищах

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Виявляє цілі до 650 км: що відомо про пошкоджений літак РФ А-50У у Мачулищах

26 лютого внаслідок вибухах на аеродромі у Мачулищах у Білорусі, за неофіційними даними, було пошкоджено російський літак А-50У. Про його характеристики та особливості – читайте далі у матеріалі.

Характеристики

А-50 – радянський та російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. У літаку може розміщуватись 5-10 членів екіпажу.

Технічні характеристики:

  • Довжина: 48,27 м
  • Розмах крила: 50,5 м
  • Висота: 14,8 м
  • Площа крила: 300 м²
  • Злітна вага: 190 000 кг
  • Об’єм палива: 109 480 л

Літні характеристики:

Зараз дивляться
  • Крейсерська швидкість: 800 км/год
  • Практична дальність: 7500 км
  • Довжина розбігу: 1540 м
  • Довжина пробігу: 1050 м
  • Тривалість польоту: 9,3 год (максимальна без дозаправки)
  • Тягоозброєність : 0,34 кгс/кг
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Функції А-50

А-50 може застосовуватися для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей.

Літак здатен виявити повітряні цілі на дальності:

  • бомбардувальники: до 650 км
  • винищувачі: 300 км
  • крилаті ракети: 215 км

Крім того, А-50 має такі функції:

  • оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів ПС про повітряну та надводну обстановку;
  • управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі;
  • бути повітряним командним пунктом.

Фото: Wikipedia

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