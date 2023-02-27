Лютий, 27 в 0:03

26 лютого внаслідок вибухах на аеродромі у Мачулищах у Білорусі, за неофіційними даними, було пошкоджено російський літак А-50У. Про його характеристики та особливості – читайте далі у матеріалі.

Характеристики

А-50 – радянський та російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. У літаку може розміщуватись 5-10 членів екіпажу.

Технічні характеристики:

Довжина: 48,27 м

Розмах крила: 50,5 м

Висота: 14,8 м

Площа крила: 300 м²

Злітна вага: 190 000 кг

Об’єм палива: 109 480 л

Літні характеристики:

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Крейсерська швидкість: 800 км/год

Практична дальність: 7500 км

Довжина розбігу: 1540 м

Довжина пробігу: 1050 м

Тривалість польоту: 9,3 год (максимальна без дозаправки)

Тягоозброєність : 0,34 кгс/кг

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Функції А-50

А-50 може застосовуватися для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей.

Літак здатен виявити повітряні цілі на дальності:

бомбардувальники: до 650 км

винищувачі: 300 км

крилаті ракети: 215 км

Крім того, А-50 має такі функції:

оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів ПС про повітряну та надводну обстановку;

управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі;

бути повітряним командним пунктом.

Фото: Wikipedia