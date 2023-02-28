Лютий, 28 в 13:25

Розслідувачі проєкту Беларускі Гаюн розповіли, що на аеродром у Мачулищах після скоєння диверсії з літаком ДРЛС (дальнього радіолокаційного виявлення) А-50У прилетіли два російські військово-транспортні літаки.

Так, увечері 26 лютого на аеродром прибули літаки Іл-76 (RF-86843) та Ан-26 ВКС РФ. А вранці 27 лютого Іл-76 відлетів на аеродром Іваново-Північний у Росії.

За даними з відкритих джерел, на аеродромі Іваново-Північний дислокується 610-й центр бойового застосування та переучування льотного складу, авіаційно-технічна база та 308-й авіаремонтний завод.

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Саме у 610-му центрі зберігають, модернізують і ремонтують літаки ДРЛС А-50. А військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ (RF-86843) закріплений за 610-м центром.

На супутникових знімках Google липня 2022 видно, що на аеродромі перебуває не менше дев’яти літаків ДРЛС А-50, ще один – на ремонті. У липні до Мачулищі прилітали два літаки Іл-76, які належать до 610-го центру. Тоді ж на аеродромі був ДРЛС А-50.

За словами білоруських розслідувачів, усі ці відомості побічно підтверджують наявність проблем із літаком ДРЛС А-50У, який був пошкоджений 26 лютого.

Транспортник Іл-76 міг привезти до Мачулищів спеціалістів або комплект запчастин для ремонту ДРЛС А-50У.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що РФ має близько дев’яти розвідувальних літаків, тому пошкодження одного з них – це гарна новина для Повітряних сил.