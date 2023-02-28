Призупинення участі РФ в ДСНО: які причини вигадав в інтерв’ю Путін

Лютий, 28 в 8:51

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у “вимушеному” призупиненні участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Поскаржився на країни Заходу очільник Кремля в інтерв’ю телеканалу Россия-1.

Володимир Путін заявив, що “у колективного Заходу “на папері” вже є плани знищення Російської Федерації в її теперішньому вигляді”.

Зараз дивляться

Президент Росії наголосив, що не знає, чи зможе “така етнічна група, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні”, якщо Заходу вдасться “знищити Російську Федерацію та встановити контроль над тими частинами, що залишаться”.

Путін зауважив, що Росія буцімто була змушена призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, щоб “забезпечити свою стратегічну стабільність і безпеку”.

На переконання Путіна, країни Заходу узгодили зусилля для того, щоб із використанням ДСНО “зруйнувати стратегічні перспективи Росії”.

Аналітики Інституту вивчення війни певні: такі заяви, які Путін озвучив в інтерв’ю телеканалу Россия-1, є продовженням інформаційної операції Кремля.

Її мета – неправдиве зображення війни Росії в Україні як екзистенційної, що необхідна для подальшого існування Російської Федерації.

Нагадаємо, що про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) президент Росії Володимир Путін оголосив під час послання до Федеральних зборів 21 лютого.

Російський диктатор назвав “театром абсурду” вимогу НАТО щодо інспекції ядерних об’єктів РФ у межах Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 370-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.