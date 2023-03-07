У бункері Путіна – хаос: як Пригожин і Кадиров стали ворогами та хто зможе похитнути трон під диктатором

Березень, 07 в 20:53

Схоже, в оточенні Путіна назріває змова. Одразу три наближені соратники могли готувати спецоперацію із захоплення військової машини на чолі із Шойгу та Герасимовим.

Йдеться про колишнього кухаря президента Росії Пригожина, генерала Армагеддона Суровікіна та главу Чечні Кадирова.

Про таємний Кремлівський трикутник і про те, чи дійсно за спиною у Путіна тихо готуються до його відходу, – читайте далі у матеріалі.

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Виступ Путіна до Федеральних зборів в Росії нагадав головне шоу країни. Незмінна риторика, погрози та оплески.

Але варто звернути увагу на залу, на заході не було найближчих соратників російського диктатора. В об’єктив камери не потрапив глава Чечні Рамзан Кадиров.

– У Москві він намагається з’являтися якомога менше, – зазначив російський політолог Андрій Піонтковський.

Саме в цей час його літак помітили в Арабських Еміратах.

– Чого б це йому, в розпал тік-токівської війни, звалювати в Арабські Емірати, гріти пузо на сонці!? Усі до чогось готуються! – упевнений полковник ФСБ Росії у відставці Геннадій Гудков.

Не було в залі й Сергія Суровікіна, який ще недавно керував військовими діями Росії в Україні.

– Генерал Армагеддон, так вони його називали. І вони прямо це казали, – зазначив соціолог Ігор Ейдман.

Як і ватажка ПВК Вагнера – Євгена Пригожина. Колишній кухар Путіна прямо заявив, що його не запросили. Мовляв, у нього й на фронті справ вистачає.

Чому ж насправді немає важковаговиків і довірених соратників поряд із Путіним? І чому заговорили про заколот за кремлівськими стінами?

– Тут ПВК Вагнера не дають боєприпасів. Чому в інших підрозділах так само нестача боєприпасів постійна? Бо купка навколовоєнних функціонерів вирішила, що це їхня країна, – ось це аудіоповідомлення публікує пресслужба власника ПВК Вагнера Пригожина.

Якраз у день виступу Путіна. Просто на очах у всіх він розгортає справжню війну. Та не на полі бою, а проти керівництва Міноборони. З такою публічною атакою в Кремлі просто не стикалися.

– Кожен цвіркун знає свій припічок. А Пригожин поплутав береги й, отже, намагався кудись високо стрибнути. Чому він це зробив? У нього склалася ілюзія, що він незамінний для Путіна. Що тільки він, його сили, ПВК Вагнера, можуть воювати, тож Путін певною мірою заручник пригожинських зусиль у війні. Нібито, Путін вирішить, що без Пригожина він нічого не може, – сказав соціолог Ігор Ейдман.

Пригожин ще й підливає олії у вогонь. Та публікує ще одне звернення, підкріплене вже фото з купою вбитих вагнерівців.

– Щодо боєприпасів він зараз заявляє інше. Схоже, з ним поговорили і сказали: Ти не пружинь там так. Давай, мовчи про ці снаряди. І він зараз каже, що, начебто, чогось уже відвантажили. Явно він в опалі, явно його не люблять і хочуть позбутися, – вважає російський опозиційний діяч Марк Фейгін.

Та що насправді стоїть за такими зливами Пригожина? Схоже, глава ПВК Вагнера нав’язав свою гру.

– Ви ж пам’ятаєте, Пригожин робив якісь дивні заяви до Зеленського, кілька разів звертався. Давав схвальні оцінки українській армії. Він претендував на роль політичного керівника Росії, який бореться із гідним противником. А потім може якось знайти шлях вирішення питання, – зазначив Андрій Піонтковський.

Екскухар Путіна йде ва-банк, та не сам. Його прикриттям мали стати Суровікін та Кадиров. Мета – спільно посилити власний вплив у країні.

– І в якийсь момент ця стратегія чи, скоріше, тактика, принесла свої плоди. Пригожин, до речі, разом із Кадировим змогли зняти Лапіна, отримати якісь привілеї. Отримувати більше по військовій частині, озброєння, снарядів, обмундирування. Просто “лаве”, бабла для Пригожина, – сказав соціолог Ігор Ейдман.

Ба більше, змовники могли націлитися на високі посади в Міноборони та навіть ФСБ.

– Пригожин вимагав поставити себе на чолі армії, – зауважив Піонтковський.

Але щось пішло не так. Схоже, Путіну доклали про таємні розклади за його спиною.

– Це опала. Очевидно! Викликана однією-єдиною причиною, їм дали всю повноту влади влітку, на початку осені. А вони цього не виправдали, – зазначив Марк Фейгін.

Першим тривожним сигналом стало зміщення Суровікіна з посади голови окупаційного угруповання в Україні у січні цього року.

– Я вважаю, що вночі з 9 на 11 січня в бункері стався такий мінівоєнний переворот. Шойгу та Герасимов з’явилися до Путіна. Їх же кілька місяців ганьбили, переслідували Кадиров і Пригожин. Вимагали розжалувати, відправити рядовими, босоніж, на фронт. Вони вимагали відновити, по-перше, Герасимова на чолі армії. Звільнити Суровікіна, пригожинського ставленика. Та й, по суті, ліквідувати вплив цих штурмових загонів, – сказав Піонтковський.

Схоже, Путін пристає на вимоги військових. Суровікіну швидко вказують на його місце.

– Суровікін – підпорядкована людина. Його просто поставили замом, сиди і не рипайся. Там просто все вирішується – це армія. Публічно там ці речі не прийнято заявляти. Суровікін у своїй опалі сидітиме тихо, – сказав Марк Фейгін.

Та головний удар прийшовся на Пригожина. Йому забороняють вербувати зеків і зупиняють постачання боєприпасів.

– Ну от нехай там один повоює, без боєприпасів, без медицини, без логістики, без продовольства, без їжі. Не знаю, без чого ще. От нехай покаже, який він герой. Я думаю, що ось це якраз ключовий процес. Путіну поставили ультиматум. Він зрозумів, що це такий тихий бунт генералів. Краще із цим не жартувати. Краще нехай буде тихий бунт, він ухвалить рішення локалізувати його якимось чином, – зазначив Геннадій Гудков.

Втрати вагнерівців на фронті ростуть у геометричній прогресії. Його армію просто утилізують.

– Вони програли цю партію, я вважаю. Вони програли. І через це просто витратять увесь ПВК Вагнера. Що буде із самим Пригожиним – я не знаю. Дуже багато ворогів має, будь-які варіанти можливі, – сказав Фейгін.

А як відомо, заколотникам в Росії одна дорога.

– Схоже, в якийсь момент Путін сказав: Та хай йому грець, цьому Пригожину. Тим більше, йому генерали заявили: Без нього обійдемося! І тепер його вже, ну, з нового року точно, душать, і я гадаю, додушать. Жодного Пригожина та приватної армії не буде. Путін ще й боягуз, і він явно боїться конкуренції. Йому такі вискочки не потрібні. Мало що він завтра зробить з цією армією. Сьогодні він наїжджає на Герасимова та Шойгу, а завтра може й на самого Путіна наїхати, – впевнений Ігор Ейдман.

Втім, Пригожин, схоже, і сам передбачив своє майбутнє, коли з’явився на фронті з досить промовистим написом на грудях – Груз двести мы вместе.

Тим часом Кадиров почав активно літати до Арабських Еміратів. І чи не вперше пропустив захід із Путіним такого масштабу. Невже готує запасний аеродром?

– Окремо стоїть Кадиров. Його не цікавить власність у Росії. Він бачить себе лідером незалежної держави – Ічкерії. Він ніколи цього не приховував. І він теж розуміє, що після поразки війни з Україною, Путін піде – і йому вже нема на кого сподіватися, – сказав Андрій Піонтковський.

Глава Чечні швидко відхрещується від Пригожина, відмовляється критикувати Міноборони та навіть заявляє про плани створити власну ПВК. На противагу приватній армії Вагнера.

– Кадиров – людина вкрай підступна і, звісно, він думає тільки про свої інтереси. Коли Пригожин був у фаворі, коли він був у Путіна фаворитом, звісно, Кадиров з ним товаришував. Щойно Кремль відвернувся від Пригожина, то й Кадиров від нього відвернувся, – пояснив Ігор Ейдман.

Щоправда, Кадирову цілком могли натякнути, що буде, якщо піти проти першого номера.

– Нещодавно одного з наближених до Кадирова отруїли за допомогою листа, який наповнили якоюсь отрутою. Ну, це взагалі фірмовий стиль ГРУ або ФСБ. А лист той ішов до Кадирова. Просто так і не дійшов. Тобто цей чоловік потрапив до лікарні. До речі, цікавий момент. Може, Путін хоче і Кадирова позбутися? Я зовсім не виключаю, що не лише Пригожина хочуть придушити, а й Кадирова, – сказав Ейдман.

Втім, є в цій історії ще одна важлива деталь. Слідом за Пригожиним та Кадировим свої ПВК в Росії створюють навіть такі структури, як ФСБ.

От тільки навіщо стільки приватних армій? До чого насправді готуються в оточенні Путіна?

– Було 27 ПВК. Я вважаю, зараз їх уже більше. Але питання цілком резонне, вони потрібні для чого завгодно, тільки не для війни з Україною. У випадку поразки Росії, Путін втрачає владу, його безпосередньо угруповання втрачає владу. Без господарів залишається величезна власність. У Росії влада і власність – одне й те саме. Тому такі сильні, впливові гравці, вони вже готуються, – пояснив Піонтковський.

Ворожнеча між колами впливу в Кремлі лише загострюється. І це може похитнути трон під самим диктатором.

– Це призведе до внутрішніх зіткнень та хаосу. Фактично, до громадянської війни. І, власне, початок такої війни ми бачимо зараз, – запевнив Ігор Ейдман.

В оточення Путіна просто не можуть не помічати слабкі позиції власної армії та втрати Росії на фронті. І в одну мить хтось із наближених до царя таки наважиться встромити йому ножа в спину.