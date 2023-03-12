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Накопичити великий ракетний потенціал РФ не може, час між залпами буде зростати – військовий аналітик

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Накопичити великий ракетний потенціал РФ не може, час між залпами буде зростати – військовий аналітик
Фото: Getty Images

Українська ППО показує хороші результати, тому окупанти шукають способи завдати Україні якнайбільше шкоди.

Про це заявив військовий аналітик, полковник Петро Черник у коментарі Military Media Center, коментуючи останню масовану атаку РФ.

За словами фахівця, обстрілами російські війська не досягнули і вже не досягнуть стратегічної мети.

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Окрім того, після 81 пуску ракет різних видів аналітик зробив такі висновки:

  • Накопичити насправді великий потенціал у 120-140-160 ракет, “аби Україні дійсно було боляче”, Росія не може;
  • Українська ППО підняла коефіцієнт збиття ракет ворога до 80-90%. Це стало причиною застосування Росією т. зв. колабораційного способу залпу, тобто застосування багатьох ракет різних видів. Зокрема, тих ракет, які українські війська поки не можуть збивати: С-300, Х-22 та Кинджал;
  • Це свідчить про те, що адекватного ракетного потенціалу неядерних ракет у Росії уже практично немає. Вони вдаються до використання дуже дефіцитної і рідкісної ракети;
  • Найімовірніше, термін між залпами буде зростати. Але певний ракетний потенціал ворог все ще зберігає;
  • Україні треба якомога більше ППО. Українські війська очікують на зенітно-ракетну систему Patriot, із застосуванням якої сподіваються подолати загрозу від гіперзвукових ракет.

Уночі 9 березня російські війська завдали масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Окупанти випустили 81 ракету різного базування.

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Джерело: Military Media Center

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