У Кремлі не розраховують, що війна триватиме ще понад три роки – ISW

Березень, 14 в 8:41

У Кремлі не очікують, що війна в Україні триватиме довше наступних трьох років.

На переконання аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), на це вказує законопроєкт про підвищення призовного віку, що 13 березня надійшов до Держдуми РФ.

Згідно з документом, верхній поріг призовного віку в Росії мають підвищити вже в 2023 році з 27 до 30 років.

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А протягом 2024-2026 років нижній поріг має підвищитися із 18 до 21 року.

– Негайним підвищенням верхнього порогу призовного віку в Росії, очевидно, прагнуть задовольнити частину безпосередніх потреб у живій силі під час боїв в Україні та знизити вимоги до призову в подальшому, – припускають аналітики ISW.

Поступовим підвищенням нижнього порогу призовного віку із відтермінуванням на три, два та один рік Кремль, імовірно, намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків війни в Україні, зробивши акцент на одній групі росіян, вважають в Інституті вивчення війни.

З огляду на це, в ISW вважають, що запропонована схема розширення віку призовників доводить, що в Кремлі не надто схвально ставляться до перспективи повної мобілізації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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