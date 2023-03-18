Беларускі Гаюн: РФ не збирається згортати “тренувальний табір”

Березень, 18 в 12:02

Росія вивела частину свого контингенту з Білорусі, проте намети для проживання особового складу не демонтовано, що може свідчити про плани перекинути нові підрозділи для навчання.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на останні супутникові знімки з полігону Обуз-Лесновський, які це підтверджують.

– Це означає, що ЗС РФ не збираються згортати свій “тренувальний табір” на полігоні й варто очікувати перекидання до Республіки Білорусь нових груп військових для навчання, – вважають аналітики.

Щодо зміни чисельності угруповання ЗС РФ у Білорусі у них немає даних.

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На початку березня у Держприкордонслужбі заявили, що на території Білорусії перебуває близько 9-10 тис. російських військових, проте останнім часом їхня кількість зменшується.

За даними прикордонників, в Білорусі немає ознак створення ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України.

Джерело: Беларускі Гаюн