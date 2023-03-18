Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Беларускі Гаюн: РФ не збирається згортати “тренувальний табір”

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Росія вивела частину свого контингенту з Білорусі, проте намети для проживання особового складу не демонтовано, що може свідчити про плани перекинути нові підрозділи для навчання.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на останні супутникові знімки з полігону Обуз-Лесновський, які це підтверджують.

– Це означає, що ЗС РФ не збираються згортати свій “тренувальний табір” на полігоні й варто очікувати перекидання до Республіки Білорусь нових груп військових для навчання, – вважають аналітики.

Щодо зміни чисельності угруповання ЗС РФ у Білорусі у них немає даних.

Зараз дивляться
Читайте
До Білорусі почали прибувати нові ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ

На початку березня у Держприкордонслужбі заявили, що на території Білорусії перебуває близько 9-10 тис. російських військових, проте останнім часом їхня кількість зменшується.

За даними прикордонників, в Білорусі немає ознак створення ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України.

Джерело: Беларускі Гаюн

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка