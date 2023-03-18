Навіщо РФ планує збільшити призовний вік до 30 років – пояснення розвідки Британії

Березень, 18 в 11:15

У Росії планують підвищити граничний вік для строковиків до 30 років вже з наступного року, щоб збільшити чисельність армії за рахунок призову студентів вищих навчальних закладів, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Офіційно РФ не залучає призовників до участі у бойових діях в Україні, хоча, за даними розвідки, принаймні сотні з них, ймовірно, воювали “через адміністративну плутанину або після примусового підписання контрактів”.

– Багато чоловіків у віці 18-21 рік претендують на звільнення від призову через навчання у вищих навчальних закладах. Влада, найімовірніше, змінить віковий ценз, щоб збільшити чисельність війська, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити, – кажуть у розвідці Британії.

Там також припускають, що навіть якщо РФ й надалі утримуватиметься від залучення призовників до війни, додаткові строковики дозволять вивільнити більшу частину контрактників для війни з Україною.

Зараз дивляться

На початку березня Генштаб ЗСУ повідомив, що в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області керівники навчальних закладів отримали вказівку щодо постановки на військовий облік чоловіків віком від 18 років, тобто фактично розпочалася чергова хвиля мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ.