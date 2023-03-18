Березень, 18 в 20:53

У Підмосков’ї на території одного з найбільших підприємств хімічної промисловості РФ Тонкий органічний синтез у Долгопрудному сталася пожежа.

Про це пише ТАСС із посиланням на екстрені служби.

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За даними співрозмовника агентства, на території підприємства горить цистерна для зберігання талового масла об’ємом 12 куб.

У результаті пожежі постраждав один працівник.

За даними екстрених служб, пожежі присвоїли третій ранг складності. Займання локалізували на площі 50 кв. м.

Нагадаємо, що 26 лютого у столиці Росії Москві стався вибух із подальшим займанням на території одного із заводів.

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Фото: скрін з відео