Березень, 18 в 7:47

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним із 20 до 22 березня, імовірно, для обговорення схем обходу санкцій і зацікавленості Китаю в посередництві в завершенні війни в Україні шляхом переговорів.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Кремлі заявили, що Путін і Цзіньпін планують підписати двосторонні документи й обговорити партнерство Росії та Китаю.

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Раніше низка ЗМІ писала, що китайські компанії продали російським структурам гвинтівки, запчастини для безпілотників та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях.

А західні розвідки кажуть, що Пекін розглядає можливість надання Росії летального озброєння.

Сі Цзіньпін, ймовірно, планує обговорити з російським диктатором схеми обходу західних санкцій, щоб підтримати продаж Росії китайського обладнання.

У ISW зазначили, що 1 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і Сі Цзіньпін підписали низку домовленостей, які можуть сприяти обходу російських санкцій шляхом направлення китайської продукції через Білорусь.

Нагадаємо, що Велика Британія закликала офіційний Пекін використати візит президента Сі Цзіньпіна до Москви, щоб переконати Путіна вивести російську армію з України.