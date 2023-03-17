Британія закликала Сі Цзіньпіна під час поїздки до РФ переконати Путіна вивести війська з України

Березень, 17 в 15:54

Велика Британія закликала Китай використати візит президента Сі Цзіньпіна до Москви, щоб переконати Володимира Путіна вивести російські війська з України.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака, пише The Guardian.

– Ми чітко усвідомлюємо, що будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначенні України, не є мирною угодою взагалі. Тому ми будемо продовжувати закликати Китай, як ми це робили раніше, приєднатися до інших країн світу і закликати Путіна вивести свої війська, – сказав речник Сунака.

Зазначимо, що наступного тижня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію. Його поїздка до країни-аресора запланована на 20-22 березня.

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У китайському МЗС заявили, що метою візиту є “заклик до миру” та “сприяння переговорам”. Це буде перша поїздка Сі Цзіньпіна до РФ від початку повномасштабної війни в Україні.

Західні ЗМІ також повідомляли, що лідер Китаю планує провести онлайн-зустріч із президентом України Володимиром Зеленським після візиту до РФ.