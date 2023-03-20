Ордером на арешт Путіна запущений процес притягнення до відповідальності інших лідерів РФ – Боррель

Березень, 19 в 23:02

Рішенням Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна запущено процес притягнення до відповідальності лідерів РФ за злочини в Україні.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

– ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини та злодіяння, які вони замовляють, дозволяють чи вчиняють в Україні, – каже він.

Боррель констатував, що ЄС “також заявляє про свою підтримку розслідувань прокурора МКС в Україні та закликає до всебічної співпраці усі держави-учасниці”.

Зараз дивляться

У заяві наголошується, що ЄС прийняв до відома рішення Досудової палати МКС видати ордери на арешт Путіна та уповноваженого з прав дитини в адміністрації президента Марії Львової-Бєлової у зв’язку з імовірними злочинами незаконної депортації та незаконної передачі дітей у рамках ситуації в Україні.

– Як підкреслили глави держав та урядів держав-членів ЄС 15 грудня 2022 року, Європейський Союз вітає та заохочує подальші зусилля щодо забезпечення повної відповідальності за військові злочини та інші найбільш серйозні злочини у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, – йдеться у тексті.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.