Березень, 21 в 11:56

Росія хоче скликати на 6 квітня неофіційне засідання Ради Безпеки ООН щодо “реальної ситуації” з українськими дітьми, незаконно вивезеними в Росію.

Саме з цього питання Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей при президентові РФ Марії Львової-Бєлової, зазначає агентство Associated Press.

Варто зазначити, що за графіком у квітні Росія головуватиме в Радбезі ООН.

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За словами посла Росії в ООН Василя Небензі, РФ нібито запланувала засідання Радбезу задовго до рішення МКС про ордер на арешт Путіна.

Небензя назвав питання про дітей “абсолютно роздутим”.

Він сказав, що Москва хоче пояснити на засіданні Ради Безпеки, що дітей вивезли в Росію нібито для того, щоб “позбавити від небезпеки, яку можуть принести військові дії”.

А ще представник РФ заявив, що коли умови в Україні “будуть безпечними”, дітей, звісно, повернуть.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.