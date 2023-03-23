Зосередиться на Африці. Пригожин планує вивести ПВК Вагнера з України – Bloomberg

Березень, 23 в 15:20

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин готується згорнути операції своїх найманців в Україні та зосередитись на Африці.

Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих з ситуацією.

Зазначено, що Пригожин вирішив вивести свою армію з України після того, як російському військовому командуванню вдалося скоротити вербування людей до ПВК та постачання найманцям боєприпасів.

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– Пригожин, якого безпекова і політична еліта РФ розглядає як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати людей у в’язницях, які є його основним джерелом рекрутів, і позбавили постачання, – йдеться у повідомленні.

Bloomberg нагадує, що найманці Пригожина досі не змогли взяти Бахмут на Донеччині, незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати.

– Наразі немає жодних ознак того, що Пригожин передислокує свої війська до Африки, але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що операції там, ймовірно, привернуть більше його уваги у майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його найманців, – пише видання.

Bloomberg також додає, що з′явилися оголошення про набір найманців до ПВК Вагнера на 6 місяців в Україні та на 9 – 14 місяців в Африці. При цьому уточнюється, що ті, хто бажає служити в африканських країнах, будуть зараховані в резерв.

Сам Пригожин заявив, що інформація видання – неправдива, а його ПВК “потрібна своїй країні”.

– Не знаю, що повідомляє Bloomberg, але, мабуть, вони знають краще, ніж я сам, що ми будемо робити далі. Поки ми потрібні своїй країні, ми воюємо на території України, – сказав він.

Раніше аналітики ISW заявляли, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин шукає причини, щоб пояснити неможливість захоплення Бахмута.