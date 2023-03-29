Пригожин висміює Путіна і бачить себе кандидатом у президенти РФ – ISW

Березень, 29 в 9:46

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може використовувати свій вплив на провідні медіа в Росії, щоб представити себе як кандидата на президентських виборах у 2024 році.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, нещодавно медіаресурс Пригожина опублікував інтерв’ю з ним, яке візуально копіює різні інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним. До цього відео з Пригожиним виглядали інакше – великі плани на полях битв або динамічні, але постановні відеоролики.

Зараз дивляться

– Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським військовим жорстку ідеологію та натякнути, що Міноборони Росії навмисно позбавляє ПВК Вагнера артилерійських боєприпасів, – йдеться у повідомленні.

У ISW вказують, що пародія на Путіна може бути використана в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападок на Кремль, або ж щоб провести паралелі між Пригожиним і Путіним.

– Нещодавня поведінка Пригожина – незалежно від її наміру – поширює в російському суспільстві наратив про те, що Пригожин має більші політичні устремління в Росії, – вважають аналітики.

Раніше у ISW повідомили, що російське командування для наступу і захоплення Авдіївки відправило більш досвідчених бойовиків ПВК Вагнер.