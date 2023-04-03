Керівник МАГАТЕ їде до Росії, щоб обговорити безпеку на тимчасово окупованій ЗАЕС

Квітень, 03 в 20:07

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в середу відвідає Росію. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представників МАГАТЕ.

Повідомляється, що Гроссі відвідає російський Калінінград. На переговорах йтиметься про безпеку тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

— Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в межах консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції в Україні під час війни, – сказав представник агентства.

За словами Гроссі, який відвідав ЗАЕС минулого тижня, ситуація на атомній станції не покращилася. Він вказав на посилення військової активності в цьому районі.

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Під час візиту Гроссі заявив, що намагається сформулювати “реалістичні, життєздатні пропозиції”, які були б прийнятними для обох сторін.

Директор МАГАТЕ заявив, що його пропозиція укласти угоду щодо захисту Запорізької АЕС все ще актуальна. Наразі він коригує пропозиції, щоб домогтися прориву в цьому питанні. Гроссі наполягає на створенні зони безпеки на станції, щоб запобігти можливій ядерній катастрофі.