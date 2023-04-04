Росія хоче замінити вагнерівців на фронті контрольованими ПВК – британська розвідка

Квітень, 04 в 10:43

РФ хоче спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб замінити ПВК Вагнера.

Пр це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначено, що Росія прагне поступово замінити іншими ПВК вагнерівців, які відіграють значну роль у війні проти України, через напругу між Міноборони і главою ПВК Вагнера Євгенієм Пригожиним.

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– Російське військове керівництво, схоже, хоче замінити їх іншою ПВК, яка була б більш підконтрольною йому. Проте жодна з відомих російських приватних військових компаній не є співставною з групою Вагнера за розмірами та боєздатністю, – зазначають у британській розвідці.

Ймовірно, Кремль вважає ПВК зручними для використання у війні проти України, оскільки це створює менше лімітів з виплатами і такі структури є ефективнішими, ніж регулярна армія.

– Керівництво РФ вирогідно вважає, що суспільство буде легше сприймати великі втрати серед найманців ПВК, ніж у регулярній армії, – додають британці.

Раніше у ISW повідомили, що російські спецслужби продовжують відбирати паспорти у високопоставлених чиновників і керівників держкомпаній, щоб обмежити їх виїзд із Росії.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії