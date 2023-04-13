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Кампанія Кремля з русифікації завдає шкоди самій Росії – ISW

Кремль
Фото: Pixabay

Кампанія Кремля з русифікації, як всередині самої РФ, так і в Україні, є шкідливою для Росії.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Росія веде кампанію “русифікації” України, спрямовану на знищення української ідентичності.

Аналітики вважають, що ідеологія, яка лежить в основі цієї “русифікації”, також відображає ксенофобію, спрямовану на російські меншини. Таке ставлення до меншин добре видно в пропагандистській риториці влади.

Наприклад, нещодавно кілька російських провоєнних блогерів і коментаторів опублікували свої реакції на новину про вбивство 17-річного російського студента групою таджицьких мігрантів у Челябінську.

Глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін звинуватив мігрантів у дестабілізації Росії шляхом імпорту тероризму та екстремістських ідеологій.

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Бастрикін раніше закликав міноборони РФ спеціально призивати мігрантів із Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти “конституційно зобов’язані захищати країну, яка їх прийняла”.

Колишній російський офіцер і бойовик Ігор Гіркін розкритикував владу Тувинської Республіки, яка повертає корінні тувинські назви населеним пунктам. Інший військовий блогер назвав такі дії тувинців зайвими у воєнний час.

12 квітня в соцмережах з’явилося видно, як група російських чоловіків віддає нацистське вітання і проходить повз адміністративні будівлі в Уфі, Башкортостан, вигукуючи: Росія – для росіян.

Аналітики ISW вважають, що війна в Україні дала змогу агресивній російській пропаганді зміцнити свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов’янські меншини в самій Росії.

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І ця динаміка, ймовірно, наростатиме в міру продовження війни, пронизуючи російський внутрішній простір на роки вперед.

Джерело: ISW
Пропаганда Росії, Російська пропаганда, Росія
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