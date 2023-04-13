Кампанія Кремля з русифікації, як всередині самої РФ, так і в Україні, є шкідливою для Росії.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Росія веде кампанію “русифікації” України, спрямовану на знищення української ідентичності.

Аналітики вважають, що ідеологія, яка лежить в основі цієї “русифікації”, також відображає ксенофобію, спрямовану на російські меншини. Таке ставлення до меншин добре видно в пропагандистській риториці влади.

Наприклад, нещодавно кілька російських провоєнних блогерів і коментаторів опублікували свої реакції на новину про вбивство 17-річного російського студента групою таджицьких мігрантів у Челябінську.

Глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін звинуватив мігрантів у дестабілізації Росії шляхом імпорту тероризму та екстремістських ідеологій.

Бастрикін раніше закликав міноборони РФ спеціально призивати мігрантів із Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти “конституційно зобов’язані захищати країну, яка їх прийняла”.

Колишній російський офіцер і бойовик Ігор Гіркін розкритикував владу Тувинської Республіки, яка повертає корінні тувинські назви населеним пунктам. Інший військовий блогер назвав такі дії тувинців зайвими у воєнний час.

12 квітня в соцмережах з’явилося видно, як група російських чоловіків віддає нацистське вітання і проходить повз адміністративні будівлі в Уфі, Башкортостан, вигукуючи: Росія – для росіян.

Аналітики ISW вважають, що війна в Україні дала змогу агресивній російській пропаганді зміцнити свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов’янські меншини в самій Росії.

І ця динаміка, ймовірно, наростатиме в міру продовження війни, пронизуючи російський внутрішній простір на роки вперед.

Джерело : ISW

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