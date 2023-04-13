У РФ деякі регіони скасували паради до Дня Перемоги: росіяни можуть запанікувати
У Росії очільники регіонів, що межують з Україною, оголосили про скасування 9 травня зазвичай доволі гучних військових парадів до Дня Перемоги.
Аналогічну заяву зробили й окупанти в Криму.
Згідно з офіційним поясненням від чиновників, паради скасували нібито через проблеми з безпекою поблизу кордону.
Водночас у деяких містах, що далі від України, не мають наміру відмовлятись від заходів.
У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що такі різні підходи до відзначення Дня Перемоги в РФ викривають доволі чутливу комунікаційну проблему для Кремля.
А все тому, що президент Росії Володимир Путін для пояснення причин так званої спеціальної військової операції посилається на радянський досвід Другої світової війни.
Однак є ризик, що повідомлення про скасування парадів викличуть у росіян дедалі більше занепокоєння.
У них миттєво може скластись враження, що війна в Україні є провальною та погано керованою.
Водночас, додають британські розвідники, вшанування загиблих попередніх поколінь може легко підштовхнути до викриття масштабів останніх втрат, які Кремль намагається приховати.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Міноборони Росії