Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Росія
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У РФ деякі регіони скасували паради до Дня Перемоги: росіяни можуть запанікувати

Парад до Дня Перемоги в РФ

У Росії очільники регіонів, що межують з Україною, оголосили про скасування 9 травня зазвичай доволі гучних військових парадів до Дня Перемоги.

Аналогічну заяву зробили й окупанти в Криму.

Згідно з офіційним поясненням від чиновників, паради скасували нібито через проблеми з безпекою поблизу кордону.

Водночас у деяких містах, що далі від України, не мають наміру відмовлятись від заходів.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що такі різні підходи до відзначення Дня Перемоги в РФ викривають доволі чутливу комунікаційну проблему для Кремля.

А все тому, що президент Росії Володимир Путін для пояснення причин так званої спеціальної військової операції посилається на радянський досвід Другої світової війни.

Однак є ризик, що повідомлення про скасування парадів викличуть у росіян дедалі більше занепокоєння.

У них миттєво може скластись враження, що війна в Україні є провальною та погано керованою.

Водночас, додають британські розвідники, вшанування загиблих попередніх поколінь може легко підштовхнути до викриття масштабів останніх втрат, які Кремль намагається приховати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Військовий парад, День перемоги, Крим, Парад, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Справжній мир настане з відновленням кордонів України – Кулеба
Дмитро Кулеба
У Кракові 63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генконсульства України
Консульство України у Кракові
Любитель зброї, який працював на військовій базі: видання WP дізналося, хто стоїть за витоком документів США
Пентагон
Російські еліти не вірять у перемогу, але сподіваються на нічию – ГУР
У РФ деякі регіони скасували паради до Дня Перемоги: росіяни можуть запанікувати
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
СБУ
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
У РФ деякі регіони скасували паради до Дня Перемоги: росіяни можуть запанікувати
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
У РФ деякі регіони скасували паради до Дня Перемоги: росіяни можуть запанікувати
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь