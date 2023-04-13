У РФ деякі регіони скасували паради до Дня Перемоги: росіяни можуть запанікувати

У Росії очільники регіонів, що межують з Україною, оголосили про скасування 9 травня зазвичай доволі гучних військових парадів до Дня Перемоги.

Аналогічну заяву зробили й окупанти в Криму.

Згідно з офіційним поясненням від чиновників, паради скасували нібито через проблеми з безпекою поблизу кордону.

Водночас у деяких містах, що далі від України, не мають наміру відмовлятись від заходів.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що такі різні підходи до відзначення Дня Перемоги в РФ викривають доволі чутливу комунікаційну проблему для Кремля.

А все тому, що президент Росії Володимир Путін для пояснення причин так званої спеціальної військової операції посилається на радянський досвід Другої світової війни.

Однак є ризик, що повідомлення про скасування парадів викличуть у росіян дедалі більше занепокоєння.

У них миттєво може скластись враження, що війна в Україні є провальною та погано керованою.

Водночас, додають британські розвідники, вшанування загиблих попередніх поколінь може легко підштовхнути до викриття масштабів останніх втрат, які Кремль намагається приховати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.