У четвер, 13 квітня, Європейський Союз запровадив санкції проти приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.

Про це йдеться у документі, який оприлюднили на офіційному сайті ЄС.

– ПВК Вагнера очолила напади на українські міста Соледар і Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь в агресивній війні Росії проти України. Таким чином група Вагнера несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, – йдеться в документі.

Крім цього, до санкційного сайту потрапила компанія РІА ФАН, яка належить власнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину.

– РІА ФАН входить до складу медіагрупи Патріот, російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Євген Пригожин. РІА ФАН займається проурядовою пропагандою і дезінформацією про агресивну війну Росії проти України, – йдеться в документі.

Нагадаємо, що в кінці січня 2023 року США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією. Це дало змогу Вашингтону розширити санкції проти її найманців.

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