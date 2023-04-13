Євросоюз запровадив санкції проти ПВК Вагнера
У четвер, 13 квітня, Європейський Союз запровадив санкції проти приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.
Про це йдеться у документі, який оприлюднили на офіційному сайті ЄС.
– ПВК Вагнера очолила напади на українські міста Соледар і Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь в агресивній війні Росії проти України. Таким чином група Вагнера несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, – йдеться в документі.
Крім цього, до санкційного сайту потрапила компанія РІА ФАН, яка належить власнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину.
– РІА ФАН входить до складу медіагрупи Патріот, російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Євген Пригожин. РІА ФАН займається проурядовою пропагандою і дезінформацією про агресивну війну Росії проти України, – йдеться в документі.
Нагадаємо, що в кінці січня 2023 року США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією. Це дало змогу Вашингтону розширити санкції проти її найманців.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна