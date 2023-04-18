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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Все у диму та полум’ї: у російському Тюмені сталася масштабна пожежа

пожежа у Тюмені

У російському Тюмені сталася масштабна пожежа – небо осяяла заграва червоного полум’я.

Про це пишуть у ЗМІ та публікують відповідні фото та відео.

На відео кажуть, шо горить трава.

Офіційної інформації щодо причини та наслідків пожежі наразі немає.

Варто зазначити, що пожежі та “бавовни” останнім часом стаються у Росії доволі часто. Так, уночі 26 березня російські рятувальники приборкували вогонь на складах у Москві та Омську.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 418-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: соцмережі

Пожежа, Росія
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