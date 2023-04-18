Все у диму та полум’ї: у російському Тюмені сталася масштабна пожежа
У російському Тюмені сталася масштабна пожежа – небо осяяла заграва червоного полум’я.
Про це пишуть у ЗМІ та публікують відповідні фото та відео.
На відео кажуть, шо горить трава.
Офіційної інформації щодо причини та наслідків пожежі наразі немає.
Варто зазначити, що пожежі та “бавовни” останнім часом стаються у Росії доволі часто. Так, уночі 26 березня російські рятувальники приборкували вогонь на складах у Москві та Омську.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 418-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: соцмережі
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко