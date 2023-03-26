Березень, 26 в 7:34

Уночі 26 березня російські рятувальники приборкували вогонь на складах у Москві та Омську.

Відомо, що спалахнула пожежа на території складів на півдні Москви.

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Як повідомили російським ЗМІ в МНС, там горіло побутове приміщення, а також частково ГАЗель.

О четвертій ранку займання ліквідували.

Постраждалих, за даними рятувальників, немає.

Потужна пожежа сталась і на складі з пластиком в Омську.

До ліквідації залучили 65 пожежних та 16 одиниць техніки.

Після опівночі з’явилася інформація, що пожежу вдалось локалізувати на площі 3 500 кв. м.

У РФ усю ніч гасили пожежі на складах у Москві та Омську / 3 фотографии

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Джерело: МНС Росії

Фото: МНС Росії