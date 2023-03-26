У РФ усю ніч гасили пожежі на складах у Москві та Омську
Уночі 26 березня російські рятувальники приборкували вогонь на складах у Москві та Омську.
Відомо, що спалахнула пожежа на території складів на півдні Москви.
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Як повідомили російським ЗМІ в МНС, там горіло побутове приміщення, а також частково ГАЗель.
О четвертій ранку займання ліквідували.
Постраждалих, за даними рятувальників, немає.
Потужна пожежа сталась і на складі з пластиком в Омську.
До ліквідації залучили 65 пожежних та 16 одиниць техніки.
Після опівночі з’явилася інформація, що пожежу вдалось локалізувати на площі 3 500 кв. м.
У РФ усю ніч гасили пожежі на складах у Москві та Омську / 3 фотографии
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Джерело: МНС Росії
Фото: МНС Росії