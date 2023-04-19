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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Розвідка Британії назвала два пріоритетні напрямки дезінформації РФ

Президент РФ Володимир Путін

Наразі пріоритетними напрямками російської дезінформації майже напевно є дискредитація українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України.

Про це 19 квітня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

У оборонному відомстві наголошують: ще з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія систематично використовувала інформаційні операції як головний елемент своєї стратегії.

Кремль, зауважують британські розвідники, культивує численні канали та проксі-сервери для поширення дезінформації, де навмисне створюється та поширюється неправдива чи маніпулятивна інформація.

Одним із компонентів російської дезінформації є “відмивання наративів”.

“Відмиті” фейки спершу із проксі-серверів або неперевірених джерел просуваються в соціальні мережі, а вже звідти потрапляють у ЗМІ.

Маніпулятивні наративи потім поширюють, зокрема, й російські актори.

Таким чином, пояснюють у розвідці Міноборони Великої Британії, затьмарюються джерело інформації, щоб РФ було легше дистанціюватися від повідомлення.

Після цього Кремль просуває оманливі фрагменти наративу, маскуючи при цьому свій інтерес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: сайт президента Росії

Війна в Україні, Російська агресія, РФ
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