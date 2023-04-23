Військове керівництво РФ хоче перейти до оборони, але не може це прямо сказати Путіну – ISW

Російське військове командування, ймовірно, намагається переконати російського диктатора Володимира Путіна перейти до оборони, але не може прямо донести до нього цю думку.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що деякі російські ультранаціоналісти розповіли, що Міноборони РФ повідомило їм про зусилля з набору 400 тис. контрактників, щоб забезпечити достатню кількість військовослужбовців для захисту та ефективного заморожування вже існуючих фронтів.

Аналітики пишуть, що командування РФ також перекидає призовників для утримання російських ліній в Криму і, можливо, планує підготувати інші ресурси, щоб гарантувати, що Росія зможе утримати деякі лінії, коли потенційний український контрнаступ досягне своєї кульмінації.

– Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу РФ генерал армії Валерій Герасимов, ймовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але, вирогідно, продовжують відправляти військовослужбовців-контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій за наполяганням Путіна, – йдеться у повідомленні.

У Інституті додають, що Путін віддає перевагу лояльності, а не компетентності, і ці настрої, ймовірно, заважають Шойгу і Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони замість того, щоб витрачати російські елітні підрозділи на виснажливі бої за незначні здобутки.

Раніше у Генштабі повідомили, що Сили оборони за добу ліквідували майже 700 окупантів.

Джерело : ISW

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