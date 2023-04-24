Російське військове командування може залучити кораблі Чорноморського флоту (ЧФ РФ) для відбиття контрнаступу Збройних сил України.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однак навряд чи ЧФ РФ зможе суттєво вплинути на наземні операції російської армії.

Збройні сили України пошкодили три фрегати ЧФ: Адмірал Григорович, Адмірал Ессен і Адмірал Макаров. Поки що незрозуміло, де і в якому стані перебувають Ессен і Григорович.

Супутникові знімки від 10 лютого 2023 року можуть свідчити про те, що Григорович попрямував до Севастополя. Патрульні кораблі класу Кривак, Ладний і Питливий брали участь у навчаннях в Чорному морі в 2023 році.

197-а бригада десантних кораблів ЧФ складається з двох десантних кораблів класу Алігатор, трьох десантних кораблів типу Ропуха-I та одного десантного корабля типу Ропуха-II. За повідомленнями, вони були активними станом на літо 2022 р.

Ці десантні кораблі є найбільш важливим активом з огляду на можливості завдання прямих ударів, оскільки вони мають на озброєнні наземні ударні ракетні комплекси.

ЧФ РФ також має корвети, тральники, протичовнові кораблі, ракетні катери і десантні кораблі.

Однак ці кораблі навряд чи забезпечать Росії суттєву оборонну, бо їм доведеться підійти ближче до берега, а це зробить їх гарними цілями для ЗСУ.

Аналітики звертають увагу, що російські кораблі найперше зосереджені на протиповітряних, протикорабельних і протичовнових місіях. Тому не мають на озброєнні багато боєприпасів, щоб вести оборону проти механізованих контрнаступальних операцій.

Джерело : ISW

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