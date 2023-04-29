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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Путін доручив розвивати виробництво дронів у Росії – ISW

Путін доручив розвивати виробництво дронів у Росії – ISW
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін доручив своїм чиновникам розвивати вітчизняну безпілотну промисловість у рамках мобілізації російського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 28 квітня Путін відвідав підприємство з виробництва безпілотників у Москві, а на нараді пізніше наголосив на важливості розвитку російського виробництва дронів.

За його словами, виробництво безпілотників – це питання технологічного суверенітету.

На думку аналітиків, Путін хоче розвивати індустрію дронів, можливо, натякаючи на те, що залежність Росії від Ірану та інших виробників військових безпілотників нервує Кремль.

Путін зазначив, що з боку Кремля буде держзамовлення на вітчизняні безпілотники, а спеціальні оператори будуть робити великі закупівлі і потім здавати безпілотники в оренду.

Перший віцепрем’єр Андрій Бєлоусов доповів Путіну, що уряд Росії розробив і затвердив держзамовлення на суму приблизно $59 млрд на виробництво безпілотників до 2030 року.

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Білоусов заявив, що до 2030 року Росія вироблятиме 670 тис. безпілотників, включно з 16 тис. середніх і важких безпілотників. На думку аналітиків ISW, це є нереалістичною метою з огляду на те, що, за словами Бєлоусова, наразі російський ринок безпілотників налічує 32 тис. безпілотників, дві третини з яких імпортуються.

У ISW зазначають, що ударні та розвідувальні безпілотники відіграють важливу тактичну роль в Україні.

Джерело: ISW
Безпілотники, Володимир Путін, Дрони
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