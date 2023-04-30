Ключові країни, що розвиваються, намагаються уникнути посилення протистояння між Сполученими Штатами, Росією і Китаєм, а в деяких випадках використовують це суперництво для власної вигоди.

Про це свідчать засекречені оцінки американської розвідки, повідомляє газета The Washington Post.

Документи, що просочилися в мережу через платформу Discord, дають погляд на приватні розрахунки ключових держав, що розвиваються, зокрема Індії, Бразилії, Пакистану та Єгипту, які намагаються балансувати на межі лояльності в епоху, коли Америка більше не є беззаперечною світовою наддержавою.

Цей витік також пропонує нове розуміння перешкод, із якими стикається Джо Байден, намагаючись заручитися глобальною підтримкою своїх зусиль, спрямованих на відмову від поширення авторитаризму, стримування войовничості Росії за межами її кордонів і протидію росту глобальному впливу Китаю.

Науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Матіас Спектор вважає, що країни перебудовуються в той момент, коли США стикаються з новою потужною конкуренцією, оскільки Китай демонструє новий економічний і військовий вплив.

– Невідомо, хто опиниться в лідерах через 10 років, тому їм потрібно диверсифікувати свої ризики і хеджувати свої ставки, – сказав Спектор.

У матеріалі йдеться, що Пакистан був серед 32 країн, які утрималися від голосування за українську формулу миру. Ще документ свідчить про те, що Індія також уникала займати бік Вашингтона чи Москви під час розмови між індійським радником з національної безпеки Аджитом Кумаром Довалом та його російським колегою Миколою Патрушевим.

Зазначається, що ті, хто знайомий із позицією Індії, кажуть, що вона не підтримує російську війну – вказуючи на денонсацію, яку прем’єр-міністр Нарендра Моді особисто вручив Путіну. Однак Нью-Делі вже давно покладається на підтримку Москви в ООН і не має іншого вибору, окрім як підтримувати енергетичні й економічні зв’язки з Росією.

Країни Центральної Азії “прагнуть скористатися” цією конкуренцією і отримати вигоду з усе більшого інтересу з боку США, Китаю і Європи, оскільки вони намагаються зменшити свою залежність від Росії. У документі не названі ці країни, але, ймовірно, це можуть бути такі держави, як Казахстан.

Деякі офіційні особи на Глобальному Півдні позиціонують себе як дипломатичний міст між трьома суперниками. Серед них – президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Спектор вважає, що, попри спробу адміністрації Байдена переконати, а не змусити країни, що розвиваються, до підтримки своїх глобальних пріоритетів, вони, ймовірно, залишатимуться обережними.

– Ці країни дивляться на США, а США набагато потужніші за них. Коли ви маєте справу з мамонтом, не має значення, чи з розумінням він ставиться до ваших слів. Коли він рухається, земля все одно здригається, – сказав аналітик.

Згадується також і Єгипет, який намагається зорієнтуватися в протистоянні навколо України і парирувати вимоги про військову допомогу як з боку РФ, так і з боку Штатів.

За оцінками американської розвідки, президент Абдель Фатах ас-Сісі спочатку наказав таємно поставити до Росії до 40 тис. ракет, але пізніше, схоже, піддався тиску США й відклав цю угоду, погодившись натомість виготовляти артилерійські снаряди для України.

Джерело : The Washington Post

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