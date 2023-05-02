Михайло Мізінцев

Звільнення заступника міністра оборони Росії генерала-полковника Михайла Мізінцева, який протягом пів року відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил, викриває проблеми в армії РФ.

Про це повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії 2 травня.

Британські розвідники наголошують: хоч звільнення Мізінцева не підтвердили одразу після появи перших повідомлень про це в соцмережах, можна припустити, що проблема матеріально-технічного забезпечення є центральною у війні Росії проти України.

– У РФ немає достатньо боєприпасів, щоб досягти успіху в наступі, – заявляють у британському оборонному відомстві.

Брак боєприпасів, певні британські розвідники, викликає внутрішні розбіжності, особливо між Міністерством оборони Росії та приватною військовою компанією Вагнера.

Наразі, за даними розвідки Міноборони Великої Британії, Росія прагне мобілізувати свою оборонну промисловість, однак відстає від вимог військового часу.

Тож, поки політичні лідери в РФ наполегливо вимагають успіху на полі бою, фахівці з логістики мають проблеми з постачанням.

Що відомо про Михайла Мізінцева

Михайла Мізінцева призначили заступником міністра оборони РФ 24 вересня 2022 року.

На цій посаді він замінив генерала армії Дмитра Булгакова.

Перед цим Мізінцев очолював Центр управління національною обороною Росії та здійснював нагляд за командуванням 150 мотострілецької дивізії під час операції з окупації Маріуполя навесні 2022-го.

Першими про звільнення Мізінцева з посади заступника міністра оборони РФ повідомили російські блогери 27 квітня.

За повідомленнями, його наступником мав стати генерал-полковник Олексій Кузьменков.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

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