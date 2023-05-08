Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Росія
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У РФ намагаються відкласти мобілізацію, шляхом заохочення на службу трудових мігрантів

У РФ намагаються відкласти мобілізацію, шляхом заохочення на службу трудових мігрантів
Фото: Getty Images

У Росії хочуть відстрочити нову відкриту обов’язкову мобілізацію шляхом вербування  робітників-мігрантів із Центральної Азії для служби в Україні.

Про це повідомляють у Міноборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, військові вербувальники відвідують мечеті та імміграційні служби для наймання. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів.

Радіо Вільна Європа повідомило, що вербувальники пропонували бонуси за найм у розмірі $2 390 та зарплату до $4 160 на місяць. Мігрантам також було запропоновано прискорене набуття російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років.

За даними британської розвідки, висока щомісячна заробітна плата та бонуси при найманні спонукають деяких мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, швидше за все, відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

– Вербування мігрантів є частиною зусиль Міноборони Росії щодо виконання поставленого завдання щодо залучення 400 тис. добровольців для участі в бойових діях в Україні. Влада майже напевно прагне якомога довше відстрочити будь-яку нову відкриту обов’язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішню іноземку, – зазначає британська розвідка.

Нагадаємо, напередодні розвідка Британії назвала цифру росіян, які втекли від мобілізації за кордон у 2022 році.

Армія Росії, Війна в Україні, Розвідка, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Точно не замах на Путіна: версії ГУР щодо атаки дронів на Кремль
кремль
Мета – загнати українців у депресію. Кличко про нічну атаку дронів на Київ
Кличко на мсці атаки дронів
Загальна мобілізація в Україні 2023: як проходить та чи будуть зміни
Військовий, мобілізація
Ймовірність ракетного удару по Україні 9 травня: прогноз Гуменюк
Запуск ракет типу Калібр із моря
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 08.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Відео
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто

Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

Андрій Почтєв
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
У РФ намагаються відкласти мобілізацію, шляхом заохочення на службу трудових мігрантів
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
У РФ намагаються відкласти мобілізацію, шляхом заохочення на службу трудових мігрантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
У РФ намагаються відкласти мобілізацію, шляхом заохочення на службу трудових мігрантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
У РФ намагаються відкласти мобілізацію, шляхом заохочення на службу трудових мігрантів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь