У РФ намагаються відкласти мобілізацію, шляхом заохочення на службу трудових мігрантів

У Росії хочуть відстрочити нову відкриту обов’язкову мобілізацію шляхом вербування робітників-мігрантів із Центральної Азії для служби в Україні.

Про це повідомляють у Міноборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, військові вербувальники відвідують мечеті та імміграційні служби для наймання. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів.

Радіо Вільна Європа повідомило, що вербувальники пропонували бонуси за найм у розмірі $2 390 та зарплату до $4 160 на місяць. Мігрантам також було запропоновано прискорене набуття російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років.

За даними британської розвідки, висока щомісячна заробітна плата та бонуси при найманні спонукають деяких мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, швидше за все, відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

– Вербування мігрантів є частиною зусиль Міноборони Росії щодо виконання поставленого завдання щодо залучення 400 тис. добровольців для участі в бойових діях в Україні. Влада майже напевно прагне якомога довше відстрочити будь-яку нову відкриту обов’язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішню іноземку, – зазначає британська розвідка.

Нагадаємо, напередодні розвідка Британії назвала цифру росіян, які втекли від мобілізації за кордон у 2022 році.

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