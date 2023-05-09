У Новосибірську партизани спалили російський бомбардувальник Су-24

Вранці 8 травня в російському місті Новосибірську на території авіаційного заводу компанії Сухой партизани знищили бойовий літак Су-24.

Про це йдеться в повідомленні російського легіону ЗСУ Свобода Росії.

Літак перебував на майданчику, призначеному для ремонту та модернізації.

Бомбардувальник повністю згорів і ремонт йому вже не знадобиться.

– Партизани спалили бойовий літак, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей і жінок у сусідній країні, – йдеться у повідомленні легіону.



Військові вважають, що Кремль “зміг повторити” злочини нацистів. Але кожен, хто причетний, відповість перед судом.

7 травня повідомлялося, що у Новосибірську на території авіаційного заводу імені Чкалова знайшли невідомий квадрокоптер із камерою. Тоді на дроні не виявили вибухівку.

Легіон Свобода Росії – російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТрО України.

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