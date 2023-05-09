У Новосибірську партизани спалили російський бомбардувальник Су-24
Вранці 8 травня в російському місті Новосибірську на території авіаційного заводу компанії Сухой партизани знищили бойовий літак Су-24.
Про це йдеться в повідомленні російського легіону ЗСУ Свобода Росії.
Літак перебував на майданчику, призначеному для ремонту та модернізації.
Бомбардувальник повністю згорів і ремонт йому вже не знадобиться.
– Партизани спалили бойовий літак, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей і жінок у сусідній країні, – йдеться у повідомленні легіону.
Військові вважають, що Кремль “зміг повторити” злочини нацистів. Але кожен, хто причетний, відповість перед судом.
7 травня повідомлялося, що у Новосибірську на території авіаційного заводу імені Чкалова знайшли невідомий квадрокоптер із камерою. Тоді на дроні не виявили вибухівку.
Легіон Свобода Росії – російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТрО України.
8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.Христина Гавриш, Юлія Захарченко