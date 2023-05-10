Чому шантаж Пригожина провалився: версії ISW

Власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин міг припинити шантажувати Міноборони Росії після того, як із відомства надійшли зустрічні погрози.

Таку версію озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Американські експерти вважають, що Пригожин передумав виводити 10 травня своїх бойовиків із Бахмута Донецької області, якщо йому не нададуть боєприпаси, щойно в Міноборони Росії пригрозили йому державною зрадою.

В ISW вважають, що це одна з причин, чому власник ПВК вирішив залишатись у місті, хоч отримав лише 10% від тієї кількості боєприпасів, про яку просив.

– Нездатність Пригожина виконати свою погрозу про вихід вказує на те, що він усвідомлює свою залежність від російського Міноборони, – зауважують в ISW.

До того ж, якщо Пригожин дійсно не зміг зв’язатися із заступником командувача російських військ в Україні, генералом армії Сергієм Суровікіним, то це є ще одним доказом того, що власник ПВК Вагнера не має настільки серйозних важелів впливу в Міноборони РФ, як йому здавалося.

Крім того, певні аналітики, російське командування не “безглуздо зберігає снаряди, поки військові РФ гинуть в бою”, як дорікає Пригожин, а, імовірно, береже свої обмежені запаси для відбиття українського контрнаступу.

Нагадаємо, що шантажувати Міноборони Росії виходом із Бахмута власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин почав 5 травня.

Власник ПВК заявив, що “зазнавати марних та невиправданих втрат без боєприпасів у Бахмуті його хлопці не будуть, тому 10 травня вийдуть із Бахмута“.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

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Джерело : ISW

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