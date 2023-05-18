Розробляли гіперзвукові ракети: у Росії за держзраду арештували трьох вчених

У Росії за державну зраду заарештували трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів.

Про це пише видання The Moscow Times.

Зазначається, що у вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, в якому повідомили про арешт за підозрою в державній зраді Валерія Звегінцева – доктора технічних наук і головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.

З 7 квітня він перебуває під домашнім арештом.

Директор інституту Олександр Шиплюк був поміщений у СІЗО Лефортово ще в серпні 2022 року. А перед цим арештували головного наукового співробітника Анатолія Маслова.

Обом висунуто обвинувачення за тією ж статтею – 275 КК РФ Держзрада. Маслова запідозрили в передаванні Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуковими технологіями.

Шиплюк і Маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. У 2012 році на науковому семінарі у Франції вони представили експериментальний дизайн такої зброї.

Через чотири роки з’явилася робота спільного авторства двох учених про аеродинамічні дослідження при гіперзвукових швидкостях.

Шиплюк в останні роки також займався захисним покриттям гіперзвукових ракет.

Загалом у Сибірському відділенні РАН кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включно з ексголовою, академіком РАН Олександром Асєєвим.

Один із учених – 54-річний Дмитро Колкер, завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету, помер у московському СІЗО невдовзі після арешту співробітниками ФСБ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.