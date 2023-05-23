Люди в РФ повстали проти Путіна – Маляр про події в Бєлгородській області

Операція, яку наразі проводять Російський добровольчий комплекс (РДК) та легіон Свобода Росії (ЛСР), є передбачуваною внутрішньою кризою, що назрівала ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так про ситуацію в Бєлгородській області говорить заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Українська сторона припускає, що до подій у РФ причетні патріоти Росії, які повстали фактично проти путінського режиму.

За словами Ганни Маляр, свідомі росіяни невдоволені тим, що коїть президент РФ Володимир Путін із Російською Федерацією, воюючи проти України.

На переконання заступника міністра оборони України, те, що росіяни соромляться діставати паспорти та бояться демонструвати, що є громадянами РФ, рано чи пізно мало вилитися в ті події, які зараз відбуваються в Бєлгородській області.

– Усі розуміють, що цей режим треба змінювати. Ця критична маса просто назбиралася саме зараз. Це не те, що виникло раптом. Це невдоволення поступово накопичувалось, – говорить Ганна Маляр.

Тобто, наголошує заступник очільника оборонного відомства, події в Бєлгородській області є внутрішньоросійськими тенденціями, продиктовані бажанням громадян змінити політичний устрій країни та припинити криваву війну, яку розв’язав Кремль.

Нагадаємо, що вчора на території Бєлгородської РФ почалась операція РДК та ЛСР.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр

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