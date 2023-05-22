РФ створює нову “елітну” авіагрупу для ударів по Україні – британська розвідка

Росія, ймовірно, створює нову “елітну” штурмову авіаційну групу під кодовою назвою Шторм для дій над територією України.

Про це повідомляє Міністерство Великої Британії у Twitter.

Зазначено, що підрозділ, швидше за все, включатиме щонайменше одну ескадрилью винищувачів-бомбардувальників Су-24 та Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

У відомстві вказують, що комбінація типів літаків передбачає, що група відіграватиме основну роль у місіях із наземних атак.

Російські ЗМІ повідомляють, що Міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

– Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які сильно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українських позиціях, – додають у британській розвідці.

Раніше у британській розвідці повідомляли, що російських лідерів непокоїть те, що через вразливість протиповітряної оборони ключові стратегічні активи РФ, такі, як бази Військово-транспортної авіації, перебувають під загрозою.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії

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