Бійці РДК окопуються на Бєлгородщині та продовжують звільнення області
Бійці РДК та Легіону окопуються на території Бєлгородської області.
Про це у своєму Telegram повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієно.
– Російський прикордонний пункт в Грайвороні тепер прикрашений написом “Привет из Бахмута”. Легкий і невимушений прорив російського кордону виглядає наче тролінг окупантів, – написав він на своїй сторінці у соцмережі.
Водночас пропагандисти пишуть, що з території України в область зайшли ще декілька ДРГ. Нагадаємо, що цю інформацію не підтверджує влада України.
Зі свого боку добровольці зазначають, що вони не зустріли майже ніякого спротиву з боку силовиків
– Доброго ранку всім, крім путінських пособників! Ми зустріли світанок на звільненій території та рухаємося далі, – йдеться у їх Telegram-каналі.
За словами повстанців, у Бєлгородській області наразі паніка, частково йде організована евакуація, але “переважно відбувається стихійна втеча”.
Нагадаємо, що зі вчора, 22 травня, РДК та Легіон Свобода Росії проводять операцію на території РФ.