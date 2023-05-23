Бійці РДК окопуються на Бєлгородщині та продовжують звільнення області

Бійці РДК та Легіону окопуються на території Бєлгородської області.

Про це у своєму Telegram повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієно.

– Російський прикордонний пункт в Грайвороні тепер прикрашений написом “Привет из Бахмута”. Легкий і невимушений прорив російського кордону виглядає наче тролінг окупантів, – написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Водночас пропагандисти пишуть, що з території України в область зайшли ще декілька ДРГ. Нагадаємо, що цю інформацію не підтверджує влада України.

Зі свого боку добровольці зазначають, що вони не зустріли майже ніякого спротиву з боку силовиків

– Доброго ранку всім, крім путінських пособників! Ми зустріли світанок на звільненій території та рухаємося далі, – йдеться у їх Telegram-каналі.

За словами повстанців, у Бєлгородській області наразі паніка, частково йде організована евакуація, але “переважно відбувається стихійна втеча”.

Нагадаємо, що зі вчора, 22 травня, РДК та Легіон Свобода Росії проводять операцію на території РФ.

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