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Бійці РДК окопуються на Бєлгородщині та продовжують звільнення області

Бійці РДК окопуються на Бєлгородщині та продовжують звільнення області

Бійці РДК та Легіону окопуються на території Бєлгородської області.

Про це у своєму Telegram повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієно.

– Російський прикордонний пункт в Грайвороні тепер прикрашений написом “Привет из Бахмута”. Легкий і невимушений прорив російського кордону виглядає наче тролінг окупантів, – написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Водночас пропагандисти пишуть, що з території України в область зайшли ще декілька ДРГ. Нагадаємо, що цю інформацію не підтверджує влада України.

Зі свого боку добровольці зазначають, що вони не зустріли майже ніякого спротиву з боку силовиків

– Доброго ранку всім, крім путінських пособників! Ми зустріли світанок на звільненій території та рухаємося далі, – йдеться у їх  Telegram-каналі.

За словами повстанців, у Бєлгородській області наразі паніка, частково йде організована евакуація, але “переважно відбувається стихійна втеча”.

Нагадаємо, що зі вчора, 22 травня, РДК та Легіон Свобода Росії проводять операцію на території РФ.

Бєлгород, Росія
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