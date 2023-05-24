Події у Бєлгородській області серйозно підірвали імідж Путіна – військовий експерт

Події у Бєлгородській області завдали серйозного удару по іміджу російського диктатора Володимира Путіна як гаранта територіальної цілісності та недоторканності кордонів РФ.

Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– На мій погляд, і воєнна мета, й інформаційно-психологічна. І тут є декілька дуже серйозних стратегічних висновків. Я запропоную свій погляд. Перший і найголовніший – дуже серйозний удар по іміджу Путіна як гаранта територіальної цілісності та недоторканності кордонів Російської Федерації, – розповів аналітик.

За його словами, тепер остаточно зрозуміло, що Російська Федерація має діряві як решето державні кордони.

– Другий момент – знято кінцево табу, що можна переносити бойові дії на територію Росії. І це неймовірно добре. Виявилося, що російські кордони абсолютно діряві як решето, отже, це підстава такої собі вежі Кремля, яка називається Бортников і Патрушев. Тобто КГБ колишня, ФСБ, саме вони відповідають за кордон, починаючи з часів народження Радянського Союзу та НКВД.

І найголовніший висновок – всі еліти російські, і регіональні, і центральні замисляться. А чи можуть вони бути в безпеці, які такі рейди відбуваються в принципі та по суті? І не може не тішити. Нарешті по-справжньому страх прийшов на територію Російської Федерації, – наголосив військовий експерт.

Проте Черник вважає, що не потрібно підвищувати очікування від подій у Брянській області РФ. На його думку, має бути більше рейдів, щоб переломити хід повномасштабної війни в Україні.

– З суто воєнної точки зору – не потрібно піднімати планку очікувань, що, мовляв, ці рейди переламають хід війни. Вони мусять стати масованими, тобто великими. Якби там була десь механізована бригада, тоді – так. Противнику довелося б знімати з лінії розмежування бойові частини. А так, то і так непогано.

Маємо розуміти, що справжній партизанський рух потребує опори на власне населення. Цієї ознаки я поки що не бачу. Все, що там відбувається, однозначно вітається. Україна набуває своєї стратегічної воєнної суб’єктності, – наголосив Черник.

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