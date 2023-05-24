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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Суди в РФ завалені справами солдатів, які самовільно покинули фронт – розвідка Британії

російські військові

Із січня до травня 2023 року російські військові суди розглянули 1 053 справи про самовільне залишення солдатами фронту.

Це значно більше, ніж за весь 2022 рік, наголошують 24 травня у розвідці Міноборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві додають: російські військові намагалися забезпечити дисципліну в своїх лавах під час операцій в Україні, але, ймовірно, проблеми погіршилися після примусової мобілізації резервістів із жовтня 2022 року.

До того ж, зазначають британські розвідники, РФ, намагаючись покращити дисципліну, акцентує увагу на підтриманні патріотичного духу, а не на усуненні основних причин розчарування солдатів.

Згідно з даними суду, більшість солдатів, яких визнали винними в залишенні позицій, засудили до умовного терміну покарання.

Тож тепер їх цілком можуть знову перекинути на фронт.

Нагадаємо, що в квітні у розвідці Міноборони Великої Британії повідомляли про те, що порушників дисципліни почали все частіше запроторювати в зіндани – імпровізовані камери, вириті в землі та закриті металевими ґратами.

Карали, зокрема, російські командири таким чином солдатів за пияцтво, а також за спроби розірвати контракти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Суд
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