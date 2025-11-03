Президент США Дональд Трамп повідомив, що наразі не планує передавати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Трамп про постачання Tomahawk Україні

На запитання журналістів, чи збирається він надати Україні ракети дальньої дії Tomahawk американський лідер відповів:

—Ні, не планую. Звісно, я можу передумати, але станом на зараз такого наміру немає.

Президент також заявив, що для нього не існує “останньої краплі”, яка б довела, що російський лідер Володимир Путін не готовий завершити війну в Україні.

— Тут немає останньої краплі. Іноді потрібно дозволити їм битися. І вони б’ються, і б’ються, — сказав Трамп.

Він додав, що ця війна важка для обох сторін та зазначив, що Путін втратив багато солдатів, “можливо мільйони”.

Трамп також нагадав, що раніше він врегулював вісім конфліктів і сподівався, що ця війна буде простішою.

Нагадаємо, що за кілька днів до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським Трамп зазначав, що США мають достатньо Tomahawk для потенційної передачі Україні.

Однак під час самої зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що віддає перевагу не постачати ці ракети, пояснивши, що вони потрібні для захисту США.

Нагадаємо, що раніше Пентагон схвалив можливість передати Україні ракети Tomahawk великої дальності, оцінивши, що це не вплине на оборонний потенціал США.

Проте остаточне рішення залишалося за президентом.

