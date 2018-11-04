Більшість виборців тихоокеанського архіпелагу Нова Каледонія проголосували на референдумі за те, щоб залишитися у складі Франції.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає AFP.

За його словами, він відчуває себе гордим після рішення жителів Нової Каледонії залишитися частиною Франції.

Місцеві видання повідомляють, що 57,1% проголосували проти від’єднання від Франції, 42,9% підтримали незалежність.

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Нагадаємо, виходячи з домовленостей між владою Франції і представниками Нової Каледонії, які були укладені у 80-х роках, у разі, якщо жителі проголосують проти незалежності від Франції, повторний референдум може відбутися через 2 роки. При повторенні результатів голосування допускається і проведення третього референдуму через 2 роки.

Якщо голосування пройде знову не на користь незалежності, тоді влада Франції продовжить передавати свої функції і повноваження місцевій владі Нової Каледонії.

Фото: dreamstime.