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Нова Каледонія залишилася у складі Франції – Макрон

Більшість виборців тихоокеанського архіпелагу Нова Каледонія проголосували на референдумі за те, щоб залишитися у складі Франції.

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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає AFP.

За його словами, він відчуває себе гордим після рішення жителів Нової Каледонії залишитися частиною Франції.

Місцеві видання повідомляють, що 57,1% проголосували проти від’єднання від Франції, 42,9% підтримали незалежність.

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Нагадаємо, виходячи з домовленостей між владою Франції і представниками Нової Каледонії, які були укладені у 80-х роках, у разі, якщо жителі проголосують проти незалежності від Франції, повторний референдум може відбутися через 2 роки. При повторенні результатів голосування допускається і проведення третього референдуму через 2 роки.

Якщо голосування пройде знову не на користь незалежності, тоді влада Франції продовжить передавати свої функції і повноваження місцевій владі Нової Каледонії.

Фото: dreamstime.

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